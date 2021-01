Histoire TV Corinne Zarzavatdjian a présenté son livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z ». VIDEO

Vu ce samedi 2 décembre à 20h00 sur la chaîne Histoire TV, Corinne et Richard Zarzavatdjian évoquer son livre qu’elle vient d’écrire avec Richard Zarzavatdjian « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » aux éditions Gründ. Une émission présentée par Jean-Christophe Buisson. Jean-Christophe Buisson qui s’est récemment rendu en Artsakh et réalisé un reportage pour le Figaro Magazine dont il est le directeur-adjoint.

Bravo Corinne Zarzavatdjian pour cette présentation de l’Arménie et des Arméniens à Histoire TV après CNews.

Krikor Amirzayan