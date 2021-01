Disparition d’Aziz Tamoyan (83 ans) le leader de la communauté Yézidie d’Arménie

Said Avdalyan le président de l’association des jeunes Yézidis d’Arménie a annoncé la disparition d’Aziz Tamoyan à l’âge de 83 ans, du leader emblématique de la communauté Yézidie d’Arménie. Les Yézidis considérés à tort comme Kurdes, sont la première minorité nationale d’Arménie avec près de 40 000 membres. « Aziz Tamoyan, le président de l’union nationale des Yézidis, le leader de la communauté Yézidie. Il a voué toute sa vie à la défense de l’identité Yézidie, et du renforcement des relations arméno-yézidies » a écrit Said Avdalyan. Citoyens arméniens à part entière, les Yézidis forment une communauté intégrée et aux droits protégés en Arménie.

Krikor Amirzayan