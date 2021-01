7 corps de soldats Arméniens retrouvés à Fizouli le 1er janvier, au total 1 145 corps retrouvés

Les recherches des corps de soldats et volontaires Arméniens disparus dans les zones de combats en Artsakh continues. Hier elles étaient menées en direction de Martouni, Fizouli et Hadrout selon Hounan Tadevosyan le responsable de la communication du ministère des Situations d’urgence nationale de l’Artsakh. Quatre équipes étaient en place pour ces recherches, une à Martouni, une à Fizouli et deux à Hadrout. Vendredi, en direction de Fizouli, 7 corps avaient été trouvés. En date du 2 décembre 1 145 corps de soldats furent trouvés depuis le cessez-le-feu.

Krikor Amirzayan