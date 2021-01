Ce dimanche 3 janvier 2021 à 9h30 - France 2 : L’île des moines Arméniens de Venise

Ce dimanche 3 janvier 2021 à 9h30 sur France 2 à suivre l’émission Chrétiens orientaux : foi, espérance et traditions qui sera consacrée à « L’île des moines arméniens de Venise ».



L’île Saint Lazare au large de Venise abrite depuis trois siècles la Congrégation des pères Mekhitaristes Arméniens, avec un monastère arménien sur ces terres d’Italie. L’île, centre spirituel est également un lieu de diffusion de la culture arménienne avec son musée-bibliothèque et les nombreux pères et moines érudits qui ont écrit et diffusé le livre arménien à travers le monde.



A quelques centaines de mètres de la place Saint Marc de Venise, l’île Saint Lazare est l’un des centres spirituels et surtout culturels de la diaspora arménienne et les mekhitaristes, catholiques Arméniens, « un trait d’union entre l’Orient et l’Occident, l’Arménie et l’Europe ».

Avec la participation de Mgr Levon Zékiyan et des pères mekhitaristes : Aristakès Manoukian, Vahan Ohanian, Hamazasp Kechichian, et monsieur Alberto Peratoner (historien).

Emission du dimanche 03 janvier 2021 - 9h30 - France 2 - présentée par Thomas Wallut. Réalisation : Guillaume Juherian. (Rediffusion de 2017).

Krikor Amirzayan