Circulation plus intense par le couloir routier de Latchine pendant les fêtes de fin d’année

A l’occasion des vacances du Nouvel An fut remarqué une intensité du trafic des véhicules dans le couloir de Latchine, seule route desservant désormais l’Artsakh. C’est le ministère russe de la Défense qui informe de cette intensité du trafic routier en précisant que le soir du Nouvel An des réfugiés qui séjournaient en Arménie sont retournés au Haut-Karabagh à bord de leurs véhicules.

« Après la restauration d’un certain nombre d’infrastructures civiles, d’électricité et d’approvisionnement en eau dans la banlieue de Stepanakert, les habitants préfèrent célébrer le Nouvel An dans leurs villages d’origine. Plus de 47 000 réfugiés sont déjà retournés au Haut-Karabagh, dans leurs foyers permanents. Les soldats de la paix russes assurent le retour en toute sécurité des civils dans leurs lieux de résidence permanente et fournissent une aide humanitaire » a déclaré dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

Krikor Amirzayan