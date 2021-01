Le message de la Fondation Aznavour

Chers amis,

2020 a été une année pleine de difficultés et de défis, marquée de hauts et surtout de bas, néanmoins, c’était aussi une année pour rendre le monde meilleur pour nous tous, pour l’humanité et les générations futures.

L’année 2020 s’est avérée être particulièrement cruelle et tragique pour le peuple arménien.

Malgré les difficultés que nous avons traversées, la solidarité et l’entraide nous ont permis d’organiser la collecte de 120 tonnes d’aide humanitaire (matériels médicaux, vêtements chauds, produits de première nécessité) en provenance de France et de Suisse, dont une partie a déjà été distribuée à plus de 12 000 réfugiés.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Fondation a également fait don de 135 000 masques, 7 000 litres de solution désinfectante et 5000 combinaisons spéciales pour les médecins aux établissements médicaux.

Avec le soutien de nos partenaires, nous avons également souhaité apporter un peu de réconfort pour cette fin d’année à 650 enfants d’Artsakh, en leur offrant un lot de cadeaux composé de crayons, d’albums et de bonbons, ainsi qu’un livre pour enfant intitulé « Charles », basé sur la vie de Charles Aznavour. Nous espérons que ce livre sera une source d’inspiration pour ces enfants qui ont tant perdu, qu’ils y trouveront leur chemin à gravir et et les valeurs que nous partageons ensemble.

Nous vous souhaitons une bonne année et merci d’être avec nous !

Avec amour,

Nicolas Aznavour