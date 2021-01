Le Parlement arménien reporte les mesures antitabac

Ignorant les fortes objections des experts de la santé, l’Assemblée nationale a retardé d’un an l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions d’une loi destinée à freiner le tabagisme généralisé en Arménie.

La loi promulguée en février 2020 interdit notamment aux supermarchés, aux petits magasins et aux kiosques d’afficher des paquets de cigarettes sur leurs rayons et de faire la publicité des e-cigarettes et des vaporisateurs de quelque manière que ce soit. Elle a également obligé les fabricants de tabac à apposer des avertissements sanitaires plus sévères sur les paquets de cigarettes à partir de janvier 2021.

Plusieurs députés pro-gouvernementaux, dont le président de la commission du Parlement arménien sur les soins de santé, ont proposé au début du mois que ces mesures antitabac soient reportées jusqu’en janvier 2022 pour des raisons économiques. Le Parlement a adopté à l’unanimité, mardi, un amendement à la loi qu’ils avaient rédigé et auquel le ministère de la santé s’est fermement opposé.

Le principal promoteur de la législation, Babken Tunian, a cité la nécessité de soutenir l’économie arménienne qui a plongé dans une profonde récession suite à l’apparition de la pandémie de coronavirus. Babken Tunian, qui représente le bloc My Step du premier ministre Nikol Pashinian et dirige une commission parlementaire sur les questions économiques, a affirmé que l’interdiction de promouvoir les substituts de cigarettes coûterait à elle seule aux détaillants locaux au moins 15 millions de dollars de recettes annuelles.

« Personne n’a de problème avec la lutte contre le tabagisme », a-t-il déclaré lors d’un débat parlementaire sur la question. « Nous devons juste atteindre cet objectif [de santé publique] d’une manière aussi équilibrée que possible, sans créer de risques supplémentaires pour l’économie ».

La vice-ministre de la santé, Lena Nanushian, a rejeté ces arguments. Elle a insisté sur le fait que le coût économique de l’application des restrictions serait minime et que les entreprises arméniennes étaient prêtes à s’y conformer.

« L’amendement soumis par les députés entraînera une augmentation du nombre de fumeurs au détriment de nos enfants », a déclaré Mme Nanushian au Parlement. Elle a affirmé que le délai d’un an entraînerait 310 décès supplémentaires liés au tabac en Arménie.

La loi antitabac élaborée par le ministère de la santé a déjà subi quelques modifications avant d’être adoptée par l’Assemblée nationale en février. En particulier, le Parlement a décidé de reporter à mars 2022 l’interdiction de fumer dans les cafés, les restaurants et tous les autres lieux publics intérieurs.

L’Arménie est un pays de gros fumeurs et peu de restrictions sur la vente et la consommation de tabac ont été appliquées jusqu’à présent. Selon les estimations du ministère de la santé, 52 % des hommes arméniens sont des fumeurs réguliers. Les médecins attribuent à cette situation une forte incidence du cancer du poumon chez eux. Le taux de tabagisme chez les femmes est beaucoup plus faible.