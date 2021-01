Le Premier ministre arménien souhaite resserrer les liens avec la Russie

Le Premier ministre Nikol Pashinian a annoncé des plans pour approfondir les relations de l’Arménie avec la Russie, déclarant que son pays a besoin de « nouvelles garanties de sécurité » après la récente guerre au Nagorno-Karabakh.

Les toutes premières minutes de 2021 devraient être le « point zéro » qui marquera le début de notre nouvelle ascension nationale« , a déclaré M. Pashinian dans un discours télévisé à la nation diffusé la veille du Nouvel An. »De quoi avons-nous besoin pour cela ? Tout d’abord, de fournir un nouvel environnement de sécurité, dont la composante la plus importante est le lancement de réformes de l’armée et le renforcement des relations avec notre principal partenaire de sécurité, la Russie, et la création, dans ce contexte, de nouvelles garanties de sécurité", a-t-il déclaré.

L’Arménie a déjà des liens politiques, économiques et militaires étroits avec la Russie. Elle accueille une base militaire russe et reçoit depuis longtemps des armes russes à des prix cassés et même gratuitement.

Moscou a également déployé 2 000 soldats de maintien de la paix au Karabakh dans le cadre d’un accord négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 10 novembre. En outre, elle a envoyé des soldats et des gardes-frontières russes dans la région arménienne de Syunik, au sud-ouest du Karabakh, pour aider l’armée arménienne à la défendre contre d’éventuelles attaques azerbaïdjanaises.

M. Pashinian a de nouveau fait l’éloge des soldats de la paix russes, déclarant que leur présence offre des « garanties de sécurité substantielles » à la population arménienne du Karabakh.

La grande majorité des forces d’opposition arméniennes, y compris l’ancien parti pro-occidental « Arménie brillante » (LHK), sont également favorables à un rapprochement avec la Russie, affirmant que c’est la seule façon réaliste de contrer l’alliance militaire de l’Azerbaïdjan avec la Turquie.

Le leader du LHK, Edmon Marukian, a appelé la semaine dernière à l’ouverture d’une deuxième base militaire russe en Arménie. Marukian a déclaré que la base devrait être stationnée dans le Syunik.

L’ancien président Robert Kocharian a également plaidé le 4 décembre pour une « intégration beaucoup plus profonde » de l’Arménie avec la Russie. Kocharian, qui a des relations cordiales avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré que seule la Russie peut aider son pays à réarmer ses forces armées et à faire face aux nouveaux défis de sécurité au lendemain de la guerre du Karabakh.

« Je suis convaincu que le développement des liens multiformes entre la Russie et l’Arménie répond aux intérêts fondamentaux de nos deux peuples frères », a déclaré M. Poutine dans un message du Nouvel An et de Noël adressé à M. Pashinian en début de semaine.

Il a déclaré qu’au cours de l’année 2020, Moscou et Erevan « sont devenus pleinement convaincus de l’importance des relations d’amitié et d’alliance entre nos pays ».