L’Artsakh a enregistré 5 naissances le Jour de l’An

Le ministère de la Santé de la République de l’Artsakh a indiqué que le Jour de l’An furent enregistrées 5 naissances sur le territoire. Quatre enfants sont nés de façon naturelle et un par césarienne….son poids étant de 5,4 kilos ! Trois des nouveau-nés étaient des garçons et deux des filles. L’étant de santé de l’ensemble de ces 5 nouveau-nés du Jour de l’An est bonne selon les médecins. La vie reprend ses droits en Artsakh où le peuple arménien vit depuis des millénaires et continuera à vivre sur ses terres.

Krikor Amirzayan