Le Catholicos Karékine II s’est rendu le 1er janvier avec une délégation religieuse au cimetière des héros de Yerablour à Erévan

Vendredi 1er janvier le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine à la tête d’une délégation d’ecclésiastiques de l’Eglise arménienne s’est rendu au cimetière militaire de héros pour rendre hommage aux soldats Arméniens morts lors de la dernière guerre en Artsakh. Le père Vahram Melikyan a posté sur sa page facebook quelques informations et photos de cette visite.

Le Catholicos Karékine II et les archevêques et évêques ont prié et déposé des gerbes au mémorial dédié aux héros de la guerre de l’Artsakh. Les représentants de l’Eglise arménienne ont prié pour le repos de l’âme des soldats et volontaires Arméniens tombés au champ d’honneur en martyrs. Les prières étaient également dédiées à la paix dans le monde. Le Catholicos a ensuite rendu visite aux tombes des militaires Arméniens tués lors de la dernière guerre en Artsakh.

Krikor Amirzayan