VIDEO -Concert de la mémoire et du respect des soldats Arméniens disparus à quelques heures du Nouvel An au cimetière des héros de Yerablour à Erévan

Le 31 décembre dans la soirée, un concert s’est déroulé au cimetière militaire des héros à Yerablour sur les hauteurs d’Erévan. Concert dédié au souvenir des héros de la dernière guerre de l’Artsakh morts pour la défense de la patrie arménienne. Des centaines de personnes étaient présentes à ce concert-cérémonie qui débuta par une prière. Puis de nombreux chanteurs et chanteuses accompagnés de groupes musicaux se produisirent par des chansons dédiées à la gloire des héros, la patrie et la mémoire. Soirée d’émotion lors des dernières heures de l’année 2020 qui vit la disparition de milliers de soldats et volontaires Arméniens en Artsakh lors d’une guerre inégale imposée par l’Azerbaïdjan et la Turquie aidée de milliers de mercenaires et djihadistes.

Krikor Amirzayan