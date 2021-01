La température en Arménie en ce mois de janvier sera proche des moyennes habituelles de la saison

Gagik Surenyan le spécialiste de la météo arménienne au sein du Service d’urgence d’Arménie considère qu’en ce mois de janvier la température sera à la moyenne habituelle dans les régions d’Erévan, Aragadzotn, Kodayk, Gegharkunik, Ararat, Armavir et Vayots Dzor. La température sera de 1 à 2 degrés au-dessus des moyennes de saison dans les régions de Lori, Tavouch, Syunik et en Artsakh. Les précipitations suivront la moyenne de la saison. La température moyenne d’Erévan en ce mois de janvier sera de -4 à -5 degrés. Elles peuvent néanmoins descendre certains jours à -11 ou 13 degrés dans la nuit et remonter de +3 à +5 degrés en journée. Rappelons que selon ce météorologue arménien Erévan a historiquement connu en janvier des températures de -27 à -29 degrés ainsi que de +14 à +16 en journée.

Krikor Amirzayan