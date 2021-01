Henrikh Mkhitaryan : je souhaite la sécurité et la paix en Arménie

Dans un message des vœux à l’occasion du Nouvel An, l’international arménien de l’AS Rome, Henrikh Mkhitaryan a souhaité pour 2021 la paix et la sécurité en Arménie et en Artsakh.

Henrikh Mkhitaryan a également une pensée pour l’Italie où le coronavirus fit de très nombreuses victimes en 2020. Il écrit également que « 2020 fut une année terrible pour mon peuple. L’ONU affirmait arrêter les guerres dans tous les coins de la planète, mais dans mon pays la guerre a duré 44 jours…des milliers de vies perdues, des blessés, des orphelins, des réfugiés, des prisonniers de guerre et des millions de rêves brisés. Je sais qu’en Artsakh et en Arménie passeront le Jour de l’An dans des conditions inhabituelles pour les enfants. En tant qu’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, je suis extrêmement inquiet et affecté par tout cela » a posté Henrikh Mkhitaryan sur sa page facebook.

Il ajoute « Néanmoins l’année 2020 me réserva des heureuses surprises. Cette année je suis devenu père ». Il continua « Ma chère Arménie, je te souhaite la sécurité et la paix, aucun jeune ne doit voir sa vie mise en danger. J’appelle mon peuple à rester fort, à profiter de l’énergie du pays (…) et bien sûr, n’oublions pas d’allumer des bougies en souvenir de nos héros éternels ».

Krikor Amirzayan