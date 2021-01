Il y a quarante jours, le virus du Covid emportait l’archevêque Sébouh Tchouldjian, Primat du diocèse du Kougark ( Région de Vanatzor).

Né il y a 61 ans dans l’antique Mélitène (Malatia), au cœur du pays arménien, le jeune Haïg a d’abord connu la vie de ces arméniens élégamment qualifiées de « restes de l’épée » par les descendants des bourreaux de leurs aïeux.

Les parents de Haïg faisaient partie de ces familles restées au « pays » [ le Yérguir], qui ne se sont jamais résolues à se convertir pour mieux vivre et qui ont fait baptiser secrètement leurs neuf enfants par un prêtre venu de Dikranaguerd, le père Guiragos Tokatlian, d’heureuse mémoire. C’est également à l’initiative de ce prêtre que Haïg et son frère Haroutioun ont été envoyés à Constantinople où ils ont été scolarisés dans l’une des écoles arméniennes de la ville. Dans le même temps, tous deux se mettaient au service de l’église voisine de Saint Etienne [Sourp Sdépannos]. En 1969, à l’invitation de leur grand-père paternel, Haïg et son frère regagnèrent une dernière fois Malatia pour un « madagh » que ce dernier organisait alors que son fils, sa belle-fille et leurs enfants s’apprêtaient à quitter la Turquie pour emmigrer en Arménie soviétique. La famille s’installera à Léninakan, aujourd’hui, Gumri.



C’est au séminaire d’Etchmiadzine, en classe de fin de cycle, que j’ai fait sa connaissance durant l’année universitaire 1984-85. Je crois que nos racines communes d’Arménie occidentale nous ont immédiatement rapprochés. Nous aimions souvent plaisanter en évoquant le « pays » et le destin commun de nos familles. Mon père avait quitté la Turquie deux décennies avant sa famille. Lors d’un séjour clandestin à Leninakan - à cette époque, la ville était interdite à l’étudiant « étranger » que j’étais en raison de sa proximité avec le frontière turque et la présence de la base russe – j’avais été invité chez ses parents et impressionné par l’ambiance qui régnait dans de ce foyer. Une grande sérénité, beaucoup de douceur et de respect, et une foi rayonnante.

En 1987, Il est ordonné hiéromoine [apégha]. En 1991, après une année passée à Genève où il a été le recteur de la paroisse Saint Jacques, il rentre en Arménie pour servir le diocèse du Chirag, son diocèse d’origine. En 1996, il est nommé locum-tenens [Déghabah] du vaste diocèse du Koukark qui englobait à cette époque les régions du Lori et du Davouch.

Durant tout son ministère, il a vécu en serviteur du Christ, de son Église et de ses fidèles. Loin des ors et des honneurs, il a été un pasteur attentionné, proche des hommes et des femmes de son diocèse. Sa devise était « faisons vivre les Arméniens afin qu’ils fassent vivre l’Arménie ». Attelé à la tâche de la reconstruction des églises de la région détruites pendant « l’hiver soviétique », il a également eu à cœur de donner un toit aux familles de Vanatsor et de sa région dévastée par le séisme de 1988. Sous son impulsion, entre 1996 et 2020, une cinquantaine de sanctuaires ont été restaurés ou construits, et symboliquement, un nombre égal d’appartements ou de maisons ont été achetés et attribués à des familles nécessiteuses.



Son modèle de vie et d’action était le Patriarche Chnorkh de Constantinople (1963-1990), et il avait également été l’ami de Hrand Dink, son « compatriote » de Malatia. Son patriotisme était un patriotisme tranquille, sans emphase, et sans aucune compromission avec qui que ce soit. Cela pose l’homme dans l’Arménie de cette période !

Sa plus grande joie était sans conteste de parcourir le vaste camp d’été pour enfants « Dzidzernag » de Vanatzor, un ancien camp de pionniers de la période soviétique qu’il avait acquis. Là, durant les deux mois d’été, étaient accueillis en quatre vagues près d’un millier d’enfants de son diocèse, mais aussi du reste de l’Arménie et même certaines années, de Turquie. Mon épouse et moi avions eu la chance de découvrir ce lieu extraordinaire et de vivre la joie de Mgr Sébouh au milieu de ces enfants, « citoyens de l’Arménie de demain » comme il aimait à le dire.

A deux reprises, en 2010 et en 2018, son nom avait été cité lors de l’élection au siège patriarcal de Constantinople. Jouissant d’une certaine popularité parmi la population arménienne de Turquie, en particulier des jeunes du mouvement « Zartonk », des milieux proches du journal « Agos » et des amis de la « Fondation Dink », sa candidature fut cependant combattue par certains milieux « traditionnels » de la communauté de Constantinople ainsi que par l’État turc.



Monseigneur Sébouh s’est éteint comme il avait vécu, modestement, en serviteur de l’Évangile et de ses fidèles.

Armén Nercéssian, un de ses proches collaborateurs au sein du conseil diocésain de Vanatzor, écrivait sur le blog du diocèse lors de son décès « On m’a dit que dans ses derniers jours, des fidèles qui s’étaient rendus auprès de l’évêque alité l’avaient assuré que l’on priait pour son prompt rétablissement. Après avoir repris sa respiration, il avait alors demandé que l’on prie plutôt pour [nos] soldats ». Armén Nercéssian termine par ces mots : « Cette immense nuée d’anges avait sans doute besoin de quelqu’un pour les conduire, Mgr Sébouh est donc devenu leur guide ».



Je partage totalement ce point de vue. Comme lui, je suis convaincu que Monseigneur Sébouh est maintenant à leurs côtés, mais si un dicton populaire affirme que « Dieu rappelle toujours plus vite à ces côtés ceux qu’il aime le plus et dont il a besoin », sans vouloir être ni rebelle, ni irrespectueux, j’aurais préféré qu’il nous le laisse un peu plus longtemps, à un moment où son peuple a tant besoin d’être consolé et réconforté et qu’il se trouve si peu de pasteurs pour le faire.

« Sébouh aghpar », que la terre d’Arménie te soit légère.

Sahag Sukiasyan,

Issy les Moulineaux le 31 décembre 2020

Photos

Portrait

Bénédiction d’une maison pour Pâques

Organisation de l’aide dans la cathédrale de Vanatzor

Enfants du camp « Dzidzernag »

Hommage sur la tombe de Hrand Dink