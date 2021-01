Le chef de la diplomatie russe tend à minimiser les incidents entre Arméniens et Azéris à Hadrout

Le ministre russe des affaires étrangères Serguei Lavrov a publiquement tenu à nuance l’importance des incidents qui avaient oppose le 13 décembre, les Arméniens et les Azéris dans la region de Hadrout, où les attaques des soldats azéris contre des soldats arméniens defendant deux villages arméniens de cette region du Sud-est du Haut Karabagh proprement dit passée en grande partie sous le contrôle de Bakou en vertu des termes de l’accord de cessez-le-feu russo-arméno-azéri du 9 novembre avaient pourtant été présentées comme la première violation grave de la trêve. S.Lavrov a précisé que lors de cet incident, les soldats de la paix russes stationnés dans le Haut Karabagh depuis le 10 novembre n’avaient pas encore été déployés sur cette section de la ligne de contact. Le chef de la diplomatie russe a mis à profit cette mise au point pour saluer une fois encore les efforts de son pays pour restaurer la paix dans la région. “La seule violation manifeste de la ligne de contact le 13 décembre s’est produite dans une zone où les soldats de la paix russes n’étaient pas encore déployés”, a déclaré S. Lavrov dans une interview accordée à l’agence de presse russe TASS en ajoutant : “Les mesures prises par le commandement de notre contingent de forces de paix en contact avec nos collègues azerbaïdjanais et arméniens nous ont permis d’empêcher une escalade de l’incident. Nous poursuivrons tous les efforts en cours pour ne pas permettre de violations du cessez-le-feu” Les forces armées azerbaïdjanaises, avec des armes Lourdes et des véhicules blindés, avaient tenté d’envahir les villages de Hin-Tagher et Khtsabert au nord de la region de Hadrut, district meridional du Haut-Karabagh occupé, avec son chef-lieu, par les forces azéries. Ces localités, qui avaient résisté à 44 jours d’offensive azérie, restaient théoriquement sous le contrôle des Arméniens selon les termes de l’accord du 9 novembre. Le ministre russe des affaires étrangères a ajouté que grâce aux efforts déployés par son pays, la situation dans la zone du conflit est “sur la voie d’un règlement”. Il a précisé qu’aucune provocation visant les soldats de la paix russes n’avait été constatée. S.Lavrov a aussi exprimé sa disposition à organiser une rencontre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour discuter des questions politiques non résolues dans le conflit du Haut-Karabagh. “Pour ce qui concerne les questions politiques qui ne sont pas encore réglées, je puis réaffirmer notre disposition à contribuer, tant au niveau national que dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE, à l’organisation de telles rencontres dès lors que es parties se montreront prêtes pour cela”, a indiqué S. Lavrov, cité par TASS. Mercredi 30 décembre, des responsables de la sécurité arménien et azéris avaient entamé le dialogue, sous l’égide de Moscou, pour évoquer le règlement des questions les plus urgentes liées à l’accord du 9 novembre. Le ministre russe des affaires étrangères a précisé qu’actuellement, l’agenda se concentre sur les moyens d’empêcher toute violation du cessez-le-feu, ainsi que sur des questions techniques et humanitaires comme le déminage des territoires frappés par la guerre, l’échange des prisonniers de guerre et des dépouilles des soldats tués sur le champ de bataille, le retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées, l’aide humanitaire aux populations fragilisées par la guerre la preservation des monuments historiques quelle que soit leur signification religieuse, et le déblocage des axes de transport et des liens économiques. “On assiste à une tendance positive dans toutes ces directions, mais les problèmes surviennent, et sont inevitables, en raison de la complexité de la situation”, concluait S. Lavrov. Il ne croyait pas si bien dire car, au même moment, surgissait de nouveaux incidents entre Arméniens et Azéris, mettant en relief les priorités qu’il venait de définir pour la mission de paix au Karabagh. Les forces azéries affirmaient en effet avoir repoussé une attaque arménienne au sud de Hadrout, qui se serait soldée par la mort de six soldats arméniens et d’un soldat azéri. Côté arménien, on a aussitôt dénoncé une provocation de Bakou, en réaffirmant que les forces arméniennes avaient scrupuleusement respecté les termes du cessez-le-feu. Les autorités arméniennes suspectent Bakou d’avoir monté de toutes pieces ce scenario d’une attaque arménienne pour camoufler un autre de ses crimes de guerre, et mis sur le compte d’une prétendue violation arménienne de la trêve l’exécution de 6 prisonniers de guerre arméniens survenue bien après la cessation des hostilités le 9 novembre. Une hypothèse d’autant plus credible que les autorités de Bakou ont interdit l’accès de la region concernée aux observateurs et que des video circulent sur les reseaux sociaux, montrant les mauvais traitements infligés aux prisonniers arméniens et parfois même leur execution par une soldatesque azérie îvre de vengeance .