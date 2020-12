Le message du Catholicos Karékine II : Il est de notre responsabilité à tous de renforcer notre patrie et de garantir la sécurité de notre État

Dans son message du Nouvel An, Sa Sainteté Karekine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens le Catholicos appelle à renforcer la patrie arménienne et la sécurité de l’Etat arménien.

Le message dit :

« Chers enfants d’Arménie, diaspora d’Artsakh,

De la Mère-Siège de Sainte-Etchmiadzine, nous vous apportons nos salutations, nos prières et nos bénédictions d’amour paternel en cette nouvelle année.

A la frontière de l’ancien, du nouveau, quand nous regardons vers l’avenir, nous nous souvenons avec une âme lourde du misérable 2020, pleurant la perte de milliers de nos enfants, une partie importante du monde de l’Artsakh. L’année dernière, les horreurs de la guerre épidémique ont répandu la douleur de la perte et le chagrin de la mort dans notre vie indigène. Nos âmes ont été ébranlées par les lourdes conséquences de la guerre ininterrompue en Syrie, les événements catastrophiques au Liban. L’Arménie, l’Artsakh, notre pays, les défis politiques, économiques et sociaux, la paix instable aux frontières de la patrie, l’incertitude de l’avenir, à juste titre, ont affaibli l’esprit d’optimisme des enfants de notre peuple. Nous sommes déçus, oui, mais en ayant confiance en Dieu, nous sommes pleins de foi que nous allons surmonter cette crise difficile.

« Tu n’abandonneras pas ceux qui te cherchent, Seigneur » (Psaume 11). En adoptant ces paroles du psalmiste, notre peuple a toujours regardé vers l’avenir avec espoir. La vision chérie et l’aspiration individuelle de l’État indépendant arménien en son cœur avaient le pouvoir de la nation arménienne de surmonter les épreuves les plus difficiles, même les horreurs de la privation, du génocide, et même aujourd’hui, nous pensons, a le potentiel de réorganiser sa vie, de renforcer l’État d’origine. La mission sacrée du patriotisme ne doit être couronnée de succès que par la participation unie de toutes les forces capables et saines de notre peuple, dans un esprit uni. « La Congrégation », écrit l’archimandrite Yéghishe le Grand, « est la mère des bonnes actions et la Congrégation la mère des mauvaises actions ».

Bien-aimés, c’est l’exhortation et le message du patriarche, face à la situation grave créée, de fortifier par la foi, de renforcer la détermination, afin que nous puissions construire avec tout notre engagement, transmettre aux générations une patrie forte, prospère et sûre. Fidèles à la Parole de Dieu et aux valeurs chrétiennes, prenons soin les uns des autres avec un amour chaleureux pour notre patrie qui souffre depuis longtemps, unissons nos efforts et nos forces au profit du renouveau et de l’illumination de notre vie nationale et patriotique. Il est de notre responsabilité à tous de renforcer notre patrie, d’assurer la sécurité de notre État, de rendre nos frontières pacifiques et sûres et d’améliorer la vie de notre peuple. Avec cette conscience, ancrons le nouveau jour de la patrie sur l’amour fraternel, la justice et le respect de la loi.

A la veille de la nouvelle année, demandons ensemble que les cadeaux de Noël du Seigneur soient répandus dans notre patrie avec le message de « paix dans la terre, joie pour le peuple ». Prions et souvenons-nous avec gratitude de nos martyrs, souhaitons aux captifs un retour rapide, guérissons nos enfants blessés, demandons le soutien et la bénédiction de Dieu pour eux, pour les familles de nos héros, pour tout notre peuple. Prions pour les braves soldats de notre armée en position de défense de la patrie, pour tous ceux qui célèbrent la nouvelle année au service. Souvenons-nous par la prière des enfants de notre peuple qui sont morts de la peste.

Le Dieu le plus miséricordieux, bienfaiteur, par Ta volonté, avec la miséricorde la plus abondante, que 2021 soit une année de paix, d’édification de la nation et de réalisations pro-patriotiques, réconforte nos cœurs, force - victoire à la vie arménienne.

Que Dieu protège notre patrie et notre peuple.

Bonne année bénie ».

A noter que le Catholicos a eu une journée chargée en visitant un camp de réfugiés Arméniens de l’Artsakh, un centre médical à Erévan où sont soignés des soldats blessés lors de la guerre en Artsakh ainsi qu’une position de défense au sud de l’Arménie.

Krikor Amirzayan