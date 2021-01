Arayik Harutyunyan, le président de l’Artsakh : dort en paix mon cher Menoua

Le 31 décembre l’Artsakh a donné le dernier honneur à Menoua Hovhannisyan le Héros de l’Artsakh.

« Je ne l’ai connu que durant un jour, mais cette journée me parait maintenant une éternité » a indiqué sur facebook le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan. « Cher Menoua, comme des milliers de nos garçons ton engagement est un exemple pour nous et pour les générations futures (…) nous tous nous devons apprendre la leçon de votre exemplarité pour aimer la patrie et pour la transmission de cet amour aux générations futures. Dors en paix… » a écrit Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan