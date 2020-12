L’entraîneur d’Ararat Erévan : nous ferons tout pour arriver à de bons résultats

Vardan Bitchakhchyan l’entraîneur principal d’Ararat Erévan a parlé de la saison passée de son club et de ses objectifs. « Il est difficile de donner une appréciation pour notre club lors de la première partie du championnat. Cette saison à cause du coronavirus nous avons rencontré de très nombreux problèmes, comme partout dans le monde. Un certain nombre de rencontres furent annulées ou reportées. Et à cause de la maudite guerre en Artsakh, notre moral en fut affecté. C’est pour cela que je ne peux pas donner une appréciation sur la première partie du championnat » dit l’entraîneur d’Ararat Erévan. « Je donnerai mon avis après la fin du championnat (…) nous ferons tout pour arriver à de bons résultats sur la deuxième partie du championnat » dit-il.

Krikor Amirzayan