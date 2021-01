Vladimir Poutine convaincu que l’année prochaine, Moscou et Ankara continueront de coopérer efficacement

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit convaincu que l’année prochaine, Moscou et Ankara continueront de coopérer efficacement pour renforcer la sécurité et la stabilité en Eurasie.

Selon la déclaration du palais présidentiel russe (Kremlin), Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations au président de la République turque Recep Tayyip Erdogan pour la nouvelle année.

Dans son message, il s’est réjouit du développement des relations entre la Russie et la Turquie dans tous les domaines.

Vladimir Poutine a déclaré qu’en dépit de la situation sanitaire et épidémiologique difficile, un dialogue politique significatif était maintenu, d’importants projets communs étaient systématiquement mis en œuvre dans le domaine de l’énergie et la coopération dans les domaines militaro-technique, commercial-économique et autres était maintenue à un niveau élevé.

« Je suis convaincu que l’année prochaine, Moscou et Ankara continueront de coopérer efficacement sur les questions actuelles de l’agenda bilatéral, régional et international, d’une manière qui répond pleinement aux intérêts des peuples russe et turc, afin de renforcer la sécurité et la stabilité en Eurasie. » a assuré Vladimir Poutine.