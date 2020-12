Hulusi Akar reçu par le président azerbaïdjanais Ilham Aliev lors d’une visite surprise

Le ministre turc de la Défense nationale Hulusi Akar a été reçu par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, où il s’est rendu avec le chef d’état-major général Yaşar Güler et les commandants des forces armées turques à l’occasion d’une visite surprise.

“L’union, la solidarité et le travail conjoint de la Turquie avec l’Azerbaïdjan pour assurer la paix et la tranquillité, ne promettent pas uniquement beaucoup de choses pour aujourd’hui mais également pour l’avenir. Si Dieu le veut ces efforts se poursuivront de tout cœur ensemble dans la période à venir”, a affirmé Hulusi Akar lors de la réception.

Hulusi Akar a souligné que la victoire du Karabakh avait une place très importante dans l’histoire du Caucase.

"Pour couronner cette victoire, il est important d’établir la ligne entre Nakhitchevan et Zangilan après la mise en place du centre commun le plus tôt possible. Je laisse à votre appréciation qu’il est très important que les frères se réunissent et que la Turquie, le Nakhitchevan et l’Azerbaïdjan se connectent physiquement”, a-t-il souligné.

Hulusi Akar a exprimé sa conviction qu’avec les investissements que l’Azerbaïdjan fera dans ses propres terres sous la direction d’Aliyev, la région deviendra un centre d’attraction.

Hulusi Akar a souligné que comme ce fut le cas dans le passé, le soutien de la Turquie à l’Azerbaïdjan continuerait en augmentant et a ajouté que les exercices et les formations militaires se poursuivraient.