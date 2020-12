Le Catholicos Karékine II a visité le front au sud de l’Arménie ainsi que les soldats blessés dans un hôpital d’Erévan, sans oublier les réfugiés de l’Artsakh

A l’occasion du Nouvel An et de la Sainte-Nativité, aujourd’hui 31 décembre le Catholicos Karékine II de Sainte-Etchmiadzine s’est rendu sur plusieurs visite aux soldats Arméniens et aux réfugiés de l’Artsakh. S.S. Karékine II, accompagné de Archevêque Arakel Karamyan et l’évêque Mouchegh Babayan a visité dans la région du Kodayk un camp de de 45 réfugiés Arméniens originaires de Hadrout (Artsakh) réfugiés en Arménie depuis la guerre de l’Artsakh. Le Catholicos a parlé avec les réfugiés, les familles, en offrant quelques cadeaux à l’occasion du Nouvel An aux personnes âgées et aux enfants. Karékine II s’est également rendu au Centre médical Izmirlian d’Erévan auprès des soldats blessés lors de la guerre de l’Artsakh. Puis en compagne de l’évêque Vrtanes Abrahamian aumônier général de l’Armée arménienne il s’est rendu sur une position de défense au front au sud de l’Arménie sur une base N. Le Catholicos Karékine II a remercié les soldats Arméniens pour la défense de la patrie et les a encouragés par des paroles. Karékine II a salué l’héroïsme des soldats Arméniens en Artsakh et en Arménie et les faits d’héroïsme dans l’histoire arménienne.

Krikor Amirzayan