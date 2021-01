La route nationale entre Goris et Kapan au Syunik (sud de l’Arménie) est sûre et fonctionne normalement

Le Service de Sécurité nationale d’Arménie répondant aux rumeurs, a affirmé le 31 décembre que la route nationale reliant Goris à Kapan dans la région du Syunik au sud de l’Arménie fonctionne normalement pour la circulation. Le SSN d’Arménie affirme par ailleurs que pour la commune de Chournoukh dans la région du Syunik, les soldats garde-frontière arméniens et ruses sont déployés pour protéger la frontière et qu’aucun incident n’a été enregistré. La situation étant sous contrôle des autorités, le SSN demande à la population civile arménienne de ne pas s’inquiéter. Il demande également aux citoyens d’Arménie de ne pas prêter l’oreille aux rumeurs et de ne suivre exclusivement qu’aux informations officielles.

Krikor Amirzayan