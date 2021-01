De nombreux dirigeants de pays étrangers ont félicité le président armén Sarkissian à l’occasion du Nouvel An et de Noël

De nombreux chefs d’Etats de la planète ont félicité le président arménien Armen Sarkissian à l’occasion du Nouvel An et de la Nativité, le Noël arménien du 6 janvier.

Le service des relations publiques du Bureau du Présidence arménienne a indiqué les noms de ces dirigeants étrangers qui ont félicité Armen Sarkissian. Ces présidents ou dirigeants sont :

Aleksandar Vukic le président de la Serbie, Alexander Lukachenko (Belarus), Volodymyr Zelensky (Ukraine), Gitanas Na Gutanor (Lituanie), Harald V roi de Norvège, le gouverneur de Nouvelle-Zélande Fatsa Redin, le président du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedov, le président du Tadjikistan Emomali Rahmon, le président par intérim du Kirghisistan Talant Mamitov, le président de la Mongolie Khalmaagiyn Batulgan et le Premier ministre de Mongolie Ukhnaa Khurelsukhe, le Secrétaire général de la CIE Sergey Lened. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté félicité le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan