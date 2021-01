La CEDH a demandé à l’Azerbaïdjan de répondre au dossier de 23 prisonniers de guerre Arméniens, militaires ou civils détenus par Bakou

La Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) a confirmé l’enregistrement des requêtes des défenseurs des Droits de l’homme en Arménie et en Artsakh sur les militaires Arméniens prisonniers en Azerbaïdjan et va prendre des mesures urgentes contre l’Azerbaïdjan pour la détention de 23 de ces prisonniers dont les dossiers lui sont parvenus. Artak Zaynalyan militant représentant les intérêts des prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan a mentionné les noms de ces 23 soldats Arméniens détenus -et probablement torturés- en Azerbaïdjan.

Il s’agit de : Aram Guyumjyan, Arman Ashpakhyan, Leon Mkrtchyan, Leon Hovhannisyan, Gorg Gasparyan, Erik Gasparyan, Gorg Manukyan, Gnel Petrosyan, Leon Tosunyan, Samvel Shukhyan, Grigor Saghatelyan, Haykaz Hovhannisyan, Karen Vardanyan, Hrayr Tadjosyan, Andranik Manukyan, Argam Hunanyan, David Voskanyan, Seyran Tamrazyan, Sasun Petrosyan, Gagik Mkrtchyan et Yurik Poghosyan.

« L’arrestation des de ces personnes est basée sur un certain nombre de preuves obtenues, y compris des vidéos » a indiqué Artak Zeynalyan. Le militant des droits de l’homme a déclaré que la Cour européenne des Droits de l’homme avait demandé des informations documentées au gouvernement azéri sur le fait de leur détention, leur emplacement, les conditions de détention et les soins médicaux. Le tribunal a fixé à l’Azerbaïdjan des délais pour fournir les informations requises.

« Ces requêtes que nous soumettons à la Cour européenne protègent les droits de 80 militaires en captivité et de civils arrêtés. Et 18 d’entre eux furent déjà libérés et retournés dans leur patrie » a indiqué A. Zeynalyan.

Krikor Amirzayan