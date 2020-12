Président des architectes azéris pour la destruction des églises en Artsakh

« Le Courrier d’Erevan » rapporte que le président de l’Union des architectes d’Azerbaïdjan, Elbai Kasim-Zade, suggère de détruire toutes les églises arméniennes sur le territoire de l’Artsakh : « Ces bâtiments sont l’un des éléments de la violence contre le peuple azerbaïdjanais. Ils sont une sorte de symbole du fait que nos terres ont été « occupées » et que des signes architecturaux y ont été érigés, ce qui nous servira de reproche pour notre perte de la première guerre du Karabakh pour toujours et à jamais. Je suis en total désaccord et je pense qu’ils devraient être détruits », a-t-il déclaré.

Rappelons que les émissaires de l’UNESCO n’ont pas été autorisés à se rendre en Artsakh.