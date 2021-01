Avec le soutien de la municipalité d’Issy-les-Moulineaux à Paris, Homenetmen distribue 7,5 tonnes de nourriture, de vêtements et de médicaments aux Arméniens du Liban, victimes de la crise économique et surtout de l’explosion du port de Beyrouth.

A la veille du Nouvel An et de Noël, l’association Homenetmen a distribué 7,5 tonnes de nourriture, de vêtements et de médicaments aux Arméniens du Liban dans le besoin. L’aide humanitaire a été fournie par la commune d’Issy-les-Moulineaux, banlieue parisienne.

En effet, à l’initiative du maire André Santini et géré par l’adjoint au maire Artur Khandjian, immédiatement après l’explosion du port de Beyrouth, un programme d’aide aux libanais a été lancé à Issy-les-Moulineaux, auquel ont participé l’Association Sportive Homenetmen France HYPERLINK « https://m.facebook.com/homenetmen.fr » https://m.facebook.com/homenetmen.fr et l’Eparchie de l’Eglise Maronite de France. Le programme vise à aider les communautés arméniennes et maronites les plus touchées par l’explosion. L’aide a été fournie à l’Archêveché maronite de Beyrouth et à la famille Homenetmen au Liban par le biais du Comité Central Homenetmen.

L’aide prévue est arrivée au port de Beyrouth en novembre. Arthur Khanjian, adjoint au maire d’Issy-les-Moulineaux, a effectué une visite de sept jours à Beyrouth, à Sa Sainteté Aram 1er, Catholicos de la Maison de Cilicie, Sa Sainteté Grigor-Petros I, Catholicos de l’Eglise Arménienne Catholique, Sa Sainteté l’archevêque Shahe Panossian, primat du diocèse arménien du Liban, les ambassadeurs de France et d’Arménie au Liban, le représentant du bloc d’opposition arménien et du Comité Central de Dashnagtsoutioun au Liban, le député Hagop Bakradouni, le maire de Bourj Hammoud Mardig Boghossian, le chef de la communauté maronite de Beyrouth, avec les directions des quotidiens « Azdak » et « L’Orient Le Jour », et de la radio « Vana tsayn ». Il a également animé un dîner organisé par le Comité Central d’Homenetmen, qui a remis un mot de remerciement au maire d’Issy-les-Moulineaux.

L’aide a atteint le Liban et a atterri au Club Azadamard d’Achrafieh, où les chefs des scouts d’Homenetmen l’ont triée en ont préparé des colis individuels. Par la suite, des représentants d’institutions caritatives nationales ont été invités dans le centre de tri, qui ont pris possession des colis et les ont distribués à la veille des fêtes du Nouvel An et de Noël.

