La neige et le gel rendent difficiles certaines routes en Arménie

Les chutes de neige et le froid gelant les routes ont rendu difficiles plusieurs routes d’Arménie où quelques voies de circulation comme celle menant au fort d’Amberd ou du lac Kari dans la région d’Aragatsotn restent fermées. Difficultés aussi au col de Vardeniats ainsi que la route Artik-Alakyaz dans la région de Chirak, et sur plusieurs routes de la région de Syunik et Kodayk. Le ministère arménien des Situation d’urgence demande aux automobilistes de ne pas emprunter certaines voies et de rester très prudents sur d’autres axes et dans certains cas d’équiper les voitures de chaînes.

Krikor Amirzayan