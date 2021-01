L’indice des prix à la consommation augmente de 1% en Arménie en janvier-novembre 2020

Les prix à la consommation en Arménie, selon les données préliminaires, ont augmenté de 1% en janvier-novembre 2020, par rapport à la même période en 2019, rapporte le Comité national des statistiques d’Arménie.

Les prix à la consommation en Arménie en novembre 2020 ont augmenté de 1,3% par rapport à octobre 2020 et de 1,6% par rapport à novembre 2019.

L’indice des prix des biens industriels a augmenté de 2,2% en janvier-novembre 2020, par rapport à la même période a un an plus tôt. En novembre 2020, par rapport à octobre 2020, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,9% et par rapport à novembre 2019 de 4,5%.

Selon les données statistiques, la production d’électricité du pays a augmenté de 1,8% en janvier-novembre 2020 et s’élevait à 6,990 milliards de kWh. Cet indicateur en novembre par rapport à octobre a augmenté de 1,9% et de novembre 2020 à novembre 2019 de 3,1%.

Selon le Comité national des statistiques, le PIB de l’Arménie au troisième trimestre de 2020 a initialement enregistré une baisse de 9,1% par rapport à la même période en 2019. Dans le budget de l’État de l’Arménie, la croissance économique pour 2020 était initialement projetée à 4,8%, mais plus tard compte tenu des circonstances, il a été revu à la baisse à une baisse de 6% en fin d’année, et selon les dernières prévisions d’octobre, il pourrait atteindre 7,9%.