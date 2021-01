16 personnes arrêtées pour transport illégal d’armes d’Artsakh vers l’Arménie

Du 27 septembre au 24 décembre 2020, le service de sécurité nationale a lancé et enquêté sur plus de 10 affaires pénales d’acquisition, de vente, d’échange ou de port illégal d’armes, de munitions, d’explosifs ou d’engins en relation avec des hostilités pendant la guerre a rapporté le service de presse de le Service de sécurité nationale d’Arménie.

Dans ces affaires pénales, des poursuites pénales ont été engagées contre 18 personnes, 16 personnes ont été détenues parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir commis un crime et pour 9 d’entre elles, l’arrestation a été choisie à titre préventif.

Les personnes mentionnées dans les affaires pénales comme accusées ont transporté illégalement ou tenté de transporter principalement des armes et des munitions cachées dans des voitures de l’Artsakh à l’Arménie, dans certains cas dans le cadre d’un groupe par accord préalable avec plusieurs personnes.

Le Service de sécurité nationale appelle les participants aux hostilités qui, pendant la guerre ou après l’établissement du cessez-le-feu, ont illégalement amené des armes, des munitions, des explosifs et des engins en Arménie, à les remettre volontairement aux forces de l’ordre, de sorte que, selon la loi, cela servirait de base pour les dégager de toute responsabilité pénale.

Il est à noter que dans ces cas, 4 mitrailleuses, lance-grenades anti-char avec dispositifs optiques, 12 AK74, AKM, AK-SU et autres, 13 fusils mécaniques, 14 grenades RGD et détonateurs électriques ont été trouvés et saisis.

Il s’est également avéré que des armes, des munitions, des explosifs ou des engins avaient été achetés en Artsakh et destinés à des opérations militaires ou utilisés dans celles-ci.

Le Service de sécurité continue de prendre des mesures de recherche actives pour trouver d’autres armes et munitions éventuelles apportées illégalement en Arménie depuis le champ de bataille, ainsi que pour engager des poursuites pénales contre les responsables.