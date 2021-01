L’Arménie va fabriquer des prothèses pour les soldats blessés

L’Arménie va bientôt commencer à fabriquer des membres artificiels pour les militaires qui ont été grièvement blessés lors de la récente guerre dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, a déclaré le ministre de la Santé Arsen Torosyan dans une interview accordée à la chaîne de télévision 1in.am.

Il a déclaré que le traitement complet ou le rétablissement de certains militaires blessés pendant la guerre n’est pas encore possible en Arménie, « mais il existe des mécanismes nous permettant de les envoyer se faire soigner à l’étranger ».

Le ministre a également déclaré que les autorités avaient tenté de mobiliser toutes les ressources et que le placement de militaires blessés dans les hôpitaux pendant la guerre ne posait aucun problème, mais que nombre d’entre eux nécessiteraient des soins de réadaptation hospitaliers et ambulatoires, peut-être jusqu’à la fin de leur vie, et certains des membres artificiels.

« Des travaux sont en cours pour leur fournir des prothèses modernes de haute qualité. Le processus est géré par le ministère des Affaires sociales, qui, en coopération avec le secteur privé et le Fonds Arménien Hayastan prévoit d’investir des fonds importants dans le traitement des militaires et a promis qu’il ne restera plus de militaires sans prothèses. Bientôt, nous aurons l’opportunité de fabriquer des prothèses modernes en Arménie », a déclaré Arsen Torosyan.

Selon lui, les pièces nécessaires seront fournies à l’Arménie, qui seront adaptées aux besoins d’un militaire blessé en particulier. Certaines interventions chirurgicales peuvent également être nécessaires, a-t-il ajouté.

Quant à la réhabilitation, le principal problème était le financement, mais le problème est déjà résolu, des contrats directs seront conclus avec les établissements médicaux. À ces fins, selon le ministre, 2,5 milliards de drams par an seront nécessaires et tous seront payés sur le budget de l’État.

Parlant du processus d’identification des corps des militaires tués, le ministre a noté qu’il s’agit d’un processus complexe et long qui nécessite une grande précision pour éviter les erreurs.

« Compte tenu des nombreuses victimes et de la difficulté d’identification, cela a représenté un fardeau très lourd pour une structure, même si ses employés ont fait plus de recherches que l’année dernière. Conscients de la gravité du problème, ils sont depuis longtemps passés au travail de 24 heures et ont acheté des équipements supplémentaires et automatisé de nombreux processus », a déclaré Arsen Torosyan.