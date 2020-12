VTB Arménie dévoile son programme de travail pendant les vacances du Nouvel An

La banque VTB Arménie a déclaré que toutes ses 73 succursales à travers le pays travaillaient toute la journée aujourd’hui, le dernier jour ouvrable de 2020

La banque a déclaré que ses principales succursales reprendraient le travail le 8 janvier 2021. Les autres succursales qui travaillent 6 jours par semaine reprendront le 9 janvier.

Le 31 décembre 2020, VTB Arménie offrira aux clients une opportunité unique de faire des achats du Nouvel An par versements de 9h00 à 16h00 dans plus de 300 points de vente avec les partenaires de la banque dans toute l’Arménie.

Les dates d’échéance de tous les produits de prêt pour la période 31/12/2020 - 01/07/2021 sont automatiquement reportées au 8 janvier 2021.

Pendant les vacances du Nouvel An, les clients peuvent utiliser les canaux de service à distance de la banque pour effectuer des opérations bancaires les jours fériés.

Les jours fériés, le centre de contact de la banque fonctionnera 24h / 24 et 7j / 7. Il offrira des services bancaires / transactionnels complets à la clientèle les 31 décembre, 4 et 7 janvier 2021, y compris le crédit des virements d’argent sur des cartes et tous les types de transactions bancaires non monétaires via les services de banque vidéo et de banque téléphonique.

Toutes les transactions effectuées par le biais de la banque mobile / Internet dans la période de 19h00 au 30.12. jusqu’au 07.01.2021 (inclus) se dérouleront en ligne.

VTB Arménie propose également d’utiliser les services des terminaux de paiement Telcell, EasyPay Idram, Mobidram situés dans les zones de libre-service client 24/7 dans toute l’Arménie, qui permettent de réapprovisionner les comptes bancaires / cartes et les dépôts, de rembourser les prêts, d’envoyer des demandes de réception les transferts d’argent vers les cartes et payer plus de 300 services.

toutes les transactions par carte seront effectivement effectuées en ligne, selon le calendrier suivant : du lundi au vendredi - de 09h00 à 19h00, le samedi - de 09h00 à 18h00, et le reste de la semaine - le jour ouvré suivant, à 9h00.

Toutes les autres transactions sur comptes, prêts et dépôts seront traitées par la banque en fonction de la date de leur mise en œuvre selon le calendrier suivant :

les transactions exécutées de 19h00 le 30 décembre 2020 à 16h00 le 31 décembre 2020, seront effectivement réalisées le 31 décembre 2020.

les transactions exécutées de 16h01 le 31.12.2020 à 19h00 le 03.01.2021 seront effectivement effectuées le 3 janvier 2021.

les transactions exécutées de 19h01 01/03/2021 à 19h00 01/04/2021 seront effectivement réalisées le 4 janvier 2021.

les transactions réalisées de 19h01 le 01/04/2021 à 19h00 le 01/07/2021 seront effectivement réalisées le 7 janvier 2021.