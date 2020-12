Armen Melikbekyan:Nous avons créé une base solide pour le succès futur

Lors de la réunion annuelle de la FFA du président de la Fédération arménienne de football Armen Melikbekyan, il a évoqué les réalisations de l’année écoulée et évoqué les projets futurs.

« 2020 touche à sa fin. C’était deux fois plus difficile en Arménie que partout dans le monde. Une période d’épreuves qui a frappé le football arménien particulièrement durement. Malgré la guerre contre le coronavirus, le football arménien a passé ce test avec un certain nombre de succès. Mais plus important encore, nous avons créé une base solide pour le succès futur, qui le sera sûrement dans les années à venir ", a déclaré Armen Melikbekyan .

Dans son discours, Armen Melikbekyan a accordé une attention particulière au succès de l’équipe nationale dans le sous-groupe de la Société des Nations, soulignant que pendant la guerre, l’équipe nationale a contribué au transfert de l’aide humanitaire fournie par divers centres européens. Le président de la FFA a souligné le travail effectué par le spécialiste espagnol, l’entraîneur de l’équipe Joaquin Caparos dans les conditions de la guerre pandémique. L’an dernier, l’équipe de futsal a enregistré un résultat exceptionnel, obtenant le droit de participer à l’épreuve de qualification du Championnat d’Europe, ce que Melikbekyan considère comme une grande réussite. Le président de la FFA a également évoqué le développement du football féminin, notant que pendant des années, l’Arménie n’avait pas d’équipe féminine, mais qu’elle a maintenant formé une équipe.

En raison de la pandémie, la construction de petits terrains sera légèrement ralentie en 2021. En 2021, la fédération tentera d’introduire le système VAR en Arménie.

Lors de la réunion annuelle de la FFA, Armen Melibekyan a évoqué les jeux truqués en insistant sur un certain nombre de noms de clubs. Les affaires ont été transférées aux forces de l’ordre, une affaire pénale a été demandée. Le président de la FFA a souligné que la fédération sera cohérente dans ce dossier.

À la suite du vote, cependant, la question de la révocation temporaire des licences des clubs Lokomotiv, Aragats et Torpedo a été reportée.

