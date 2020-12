La Russie s’est engagée à poursuivre le développement de la coopération alliée avec l’Arménie a déclaré Vladimir Poutine à Armen Sarkissian

Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a adressé un message de félicitations au président de la République d’Arménie Armen Sarkissian à l’occasion du Nouvel An et de Noël.

« J’espère que les difficultés et les inquiétudes de l’année écoulée resteront dans le passé. Je voudrais réaffirmer notre engagement à poursuivre le développement de la coopération alliée russo-arménienne au profit de nos deux peuples frères, au profit du renforcement de la paix et de la sécurité dans la région du Caucase du Sud », a déclaré Vladimir Poutine dans le message.



Il a souhaité bonne santé et succès au président Sarkissian, à ses parents et amis. Le président russe a également souhaité la paix et la prospérité à tous les citoyens arméniens.

Au nom du président de la Fédération de Russie, une collection de timbres dédiée au héros de l’Union soviétique Gevorg Vardanyan a été remise au président de la République d’Arménie Armen Sarkissian.