Cadeaux de Noël de Londres pour les enfants d’Artsakh

Environ 1 200 boîtes à chaussures remplies de cadeaux du Nouvel An sont en route de Londres à Erevan, où elles seront distribuées par l’ONG « Future is Now » aux enfants de familles déplacées par la guerre.

Un appel a été lancé il y a un mois et le message s’est rapidement répandu au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, engageant à la fois les non-arméniens et les arméniens.

Avec l’aide de 39 volontaires travaillant pendant deux week-ends à l’église St Sarkis de Kensington, Londres, les boîtes ont été collectées, regroupées par âge et sexe, vérifiées, détaillées et emballées pour être placées en transit vers Erevan, via Bruxelles.



L’appel était l’initiative de Victoria Lazzari, 32 ans, qui, avec son petit ami arménien Yuri Khodjamirian, 35 ans, s’est rendue en Artsakh l’année dernière.

« L’idée est venue de ma mère qui m’a rappelé qu’en tant que famille, nous envoyions des cartons via notre école à Noël aux enfants touchés par la guerre. Je me suis senti obligé d’apporter un peu de joie et d’espoir à cette tragédie dévastatrice qui a déplacé des milliers de familles. L’envoi d’une boîte à chaussures crée un lien entre le donateur et le destinataire que le don d’argent à lui seul ne fait pas. Cela donne également à l’enfant qui reçoit le sentiment que quelqu’un de loin a fait un grand effort pour montrer qu’il se soucie de lui », a déclaré Victoria Lazzari.

Ces boîtes à chaussures ne sont pas seulement des cadeaux, elles sont un lien personnel entre des personnes vivant au Royaume-Uni et des enfants éloignés en Arménie. L’un de celle qui a envoyé une boîte à chaussures était Tatevik. Elle-même a reçu une de ces boîtes à chaussures il y a 30 ans et a parlé de l’effet qu’elle avait sur elle. Les gens ont joint des cartes contenant des messages d’espoir, des photos d’eux-mêmes. Beaucoup n’avaient jamais entendu parler de l’Artsakh ou de l’Arménie avant de prendre le temps de fabriquer une boîte à chaussures.