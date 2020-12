L’Azerbaïdjan tente de dissimuler un autre crime de guerre selon l’Armée de Défense de l’Artsakh

L’Armée de Défense de la République d’Artsakh a réaffirmé sa déclaration antérieure selon laquelle ni le 27 décembre, ni les jours précédents, aucune unité de l’Armée de Défense n’a été impliquée dans une opération militaire, pas un seul coup de feu n’a été tiré. Le régime de cessez-le-feu a été maintenu sur toute la longueur de la ligne de contact.

Les commentaires interviennent après que des images aient été partagées sur les réseaux sociaux azerbaïdjanais, montrant les corps de six militaires arméniens tués dans la région occupée d’Hadrout en Artsakh.

L’armée de défense a déclaré que « l’Azerbaïdjan parle d’un village situé au fond des territoires contrôlés par eux, assez loin de la ligne de front », ce qui signifie que les militaires de l’armée de défense devraient traverser la ligne de front et combattre à l’arrière de l’ennemi. , ce qui est impossible compte tenu de la présence des forces azerbaïdjanaises et des soldats de la paix russes.

« Non moins importante est la« coïncidence »selon laquelle, hier, l’Azerbaïdjan a violé l’accord conclu plus tôt, n’a pas permis aux groupes de recherche d’entrer dans les zones où, selon eux, les« batailles »ont eu lieu. Et c’est le cas lorsque l’accord sur le travail des groupes de recherche dans ces zones a été conclu le 27 décembre, c’est-à-dire, selon la partie azerbaïdjanaise, le jour même des « batailles » dit l’Armée de Défense.

La combinaison des faits ci-dessus donne à penser que les actions et les déclarations de la partie azerbaïdjanaise visent à dissimuler un autre crime de guerre, et c’était le but du refus d’autoriser les groupes de recherche à pénétrer dans les territoires mentionnés.

Un travail actif est en cours pour découvrir l’identité des personnes représentées dans les images. L’Armée de défense n’exclut pas qu’il s’agit du meurtre brutal de prisonniers pris en otage plus tôt.

« Nous condamnons fermement cette politique de la partie azerbaïdjanaise, qui contredit la logique de la déclaration trilatérale du 9 novembre. La République d’Artsakh sera cohérente dans la révélation des crimes de guerre commis par l’Azerbaïdjan », a déclaré l’armée de défense.

ATTENTION IMAGES SENSIBLES

Cliquer sur l’image pour lancer la vidéo