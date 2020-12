Le sélectionneur national arménien Joaquin Caparros : je vous remercie

L’entraîneur de la sélection nationale d’Arménie, l’Espagnol Joaquin Caparros qui fut élu Meilleur entraîneur d’Arménie pour 2020 vient de remercier tous ceux qui l’ont élu à ce titre. « Je désire également saluer mes collaborateurs, mon équipe sans laquelle nous ne pouvions pas arriver à de tels résultats » dit-il. Une élection surtout après les résultats exceptionnels de l’Arménie en Ligue des nations. L’équipe d’Arménie qui a pris la première place de son groupe C en Ligue des nations et montera la saison prochaine en groupe C (deuxième division européenne), un exploit.

Krikor Amirzayan