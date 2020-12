L’Ukraine a refusé de publier les livres des écrivains d’Arménie, de Biélorussie et de Russie

L’Union des écrivains d’Ukraine a refusé de publier les livres des écrivains des pays qui se sont exprimés contre l’Ukraine à l’ONU ainsi qu’auprès des organisations internationales et à ce titre Kiev vise l’Arménie, la Russie et la Biélorussie a indiqué l’agence de presse russe RIA Novosti.

Kiev a pris cette mesure pour faire « respecter l’intégrité territoriale de de l’Ukraine » et punir les pays qui ont pris de camp de la Russie…Ces pays sont outre le Russie, la Biélorussie et l’Arménie, le Venezuela, le Zimbabwé, l’Iran, le Cambodge, la Kirghizie, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, le Laos, le Myanmar, le Nicaragua, la Serbie, la Syrie et le Soudan soit près d’une vingtaine de pays aujourd’hui sanctionnés par l’Union des écrivains d’Ukraine soumise au gouvernement ukrainien qui la finance.

Krikor Amirzayan