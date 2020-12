Des chefs de la sécurité arméniens et azerbaïdjanais se rencontrent à Moscou

Les chefs des principaux services de sécurité arméniens et azerbaïdjanais se sont réunis à Moscou pour discuter de la mise en œuvre de l’accord négocié par la Russie pour mettre fin à la guerre au Haut-Karabakh, a-t-on appris mercredi.

Le Service de sécurité nationale (NSS) d’Arménie a rapporté que le chef du Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie, Alexander Bortnikov, avait organisé lundi une réunion trilatérale avec ses homologues arméniens et azerbaïdjanais.

Un communiqué du NSS explique que les trois hommes ont discuté « d’un certain nombre de questions urgentes, notamment l’échange de prisonniers et (...)