Poutine cherche à renforcer les liens russo-arméniens

Le président russe Vladimir Poutine a appelé à un approfondissement des relations russo-arméniennes dans les messages du Nouvel An et de Noël envoyés aux dirigeants arméniens.

« L’année qui se termine n’a pas été facile, mais nous espérons que les défis qu’elle a engendrés seront laissés de côté maintenant qu’arrive la nouvelle année, a écrit Poutine au Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Surtout, nous sommes devenus pleinement convaincus de l’importance des relations amicales et alliées entre nos pays. »

« Je suis convaincu que le développement ultérieur des relations russo-arméniennes multiformes répond (...)