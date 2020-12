Le Fonds de soutien au football des vétérans par intérim opère en Arménie

Désormais, à l’initiative de la Fédération arménienne de football, il y aura un « Fonds de soutien au football vétéran par intérim ».

Comme le rapporte l’agence de presse Armenpress, lors de la réunion annuelle de la FFA, la question du « Fonds de soutien au football vétéran par intérim » a été mise aux voix et adoptée. Le président de la FFA, Melikbekyan, a déclaré que la fondation est le prototype d’un certain nombre d’organisations qui existent dans de nombreux pays européens. Ces fonds collectent des fonds et, de leur propre chef, les dépensent pour soutenir les joueurs vétérans actuels.

Le conseil d’administration de la fondation comprend des représentants de différentes générations, comme Araz Ozbilis, d’anciennes footballeuses de l’équipe nationale féminine, des membres représentant le futsal, des footballeurs professionnels, et le président sera l’ancien membre de l’équipe nationale arménienne de football, l’entraîneur Aramayis Tonoyan.

ARMENPRESS