Le message de S.E. Jonathan Lacôte, l’Ambassadeur de France en Arménie a adressé aux Arméniens et Français d’origine arménienne à l’occasion du Nouvel An

S.E. Jonathan Lacôte, l’Ambassadeur de France en Arménie a adressé ses félicitations aux Arméniens et aux Français à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Son message posté sur sa page Facebook affirme :

Chers amis Arméniens, Chers compatriotes d’Arménie,

Au moment où cette année 2020 qui a été si éprouvante pour l´Arménie se termine, j’adresse tout d’abord mes pensées les plus affectueuses aux familles chez qui une chaise restera vide autour de la table du foyer.

L’heure n’est pas à la célébration ni à la fête, mais plus que jamais je souhaiterais partager l’espoir que ce pays continue de m’inspirer.

Je souhaite à l’Arménie de vivre dans la paix et la sécurité, sans crainte de voir sa jeunesse repartir sur le front.

Je souhaite à l’Arménie, qui mesure son histoire en millénaires, d´avoir confiance en son avenir.

Je souhaite à l’Arménie de ne jamais douter de sa beauté, de ses forces et de ses talents.

Je souhaite aux Arméniens de se préserver de la discorde et des vents fous.

Je souhaite aux Arméniens de regarder ensemble dans la même direction.

Et je souhaite aux Arméniens d’être fiers d’offrir ce pays à leurs enfants.

Je souhaite à la France d´être présente aux côtés de l’Arménie.

Je souhaite à la France de se souvenir de ce que les Arméniens lui ont donné et versé.

Je souhaite aux Français de venir en Arménie ou d’y tourner parfois leur regard.

Et je souhaite aux Français de toujours aimer l’Arménie comme l’Arménie nous aime encore.

Je souhaite à chacun une année 2021 de paix, de bonheur et de prospérité.