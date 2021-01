Le concert en ligne organisé par Amnésie Internationale au profit des enfants de l’Artsakh et d’Arménie a rencontré un grand succès. Vous avez été nombreux à le suivre en direct et à faire des dons. 35 000€ ont été récoltés jusqu’ici. Nous vous remercions de tous cœur pour avoir contribué à cette action. Les fonds collectés seront orientés vers des actions efficaces et des domaines précis. Une partie des dons sera reversée aux associations Fonds Arménien de France et Children of Armenia Fund.

La collecte continue jusqu’au 6 janvier 2021 sur www.amnesieinternationale.com.

Vous pouvez également revoir le concert sur