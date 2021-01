Programme du Fonds Arménien mondial Hayastan pour l’Artsakh

Au-delà de l’urgence, déjà, se profile l’avenir. Le souhait de la plupart des déplacés est de rentrer en Artsakh et beaucoup l’ont déjà fait. C’est également l’objectif des gouvernements d’Artsakh et d’Arménie. D’autres souhaitent rester en Arménie, de manière temporaire ou définitive. Un projet global a été élaboré par le Fonds Arménien mondial Hayastan pour aider et accompagner ces familles, selon leur situation.

* Une maison modulaire pour chaque famille dont l’habitat a été détruit ou qui souhaite rester en Arménie : selon la composition de la famille, la maison aura une superficie de 25 à 50 m². Elle doit être facile et rapide à assembler (elle ne nécessite pas de fondations) et pouvoir résister aux conditions de l’hiver. Elle doit aussi être aux normes antisismiques.

Il est envisagé de les équiper de petits panneaux solaires. Le coût d’une maison peut aller de 5000 à 10 000 $.

Malgré l’urgence, le lancement des constructions prendra du temps, notamment car l’hiver n’est pas propice aux travaux.

* Réparation des maisons endommagées : il s’agira de fournir des matériaux là où des réparations légères suffiront (vitres cassées, portes et fenêtres soufflées, éclats d’obus etc.). Lorsque les dégâts sont trop importants, des maisons neuves seront construites.

* Afin de loger au plus vite des familles qui ont perdu leurs habitations, des immeubles d’habitation qui étaient en chantier devraient être rapidement achevés. Est notamment envisagée l’achèvement de 9 immeubles pouvant loger 240 familles à Askéran et de 4 immeubles à Martouni pour 132 familles.

Dès que la saison le permettra, des aides au redémarrage sont prévues pour les paysans.

* Attribution de 2 têtes de bétail bovin par famille.

* Allocation de terres communales ou inutilisées pour permettre une activité agricole et l’autosuffisance alimentaire. En Arménie, des discussions avec les préfets de région sont entamées pour évaluer la disponibilité de terres pour ce projet.

* Distribution de semences de blé, maïs, d’arbres fruitiers, etc. ainsi que du diesel.

* Dotation en équipements agricoles communautaires, notamment des tracteurs, pour cultiver les terres.

Par ailleurs, le Fonds Arménien mondial Hayastan assume pendant un an les frais dits « communaux » (eau, gaz, électricité) de toutes les familles d’Artsakh.

Des aides ponctuelles seront par ailleurs fournies aux petites entreprises.

Le Fonds et le gouvernement d’Artsakh sont en train d’évaluer la situation des infrastructures de chaque village : accès à l’eau, à l’électricité et au gaz, bâtiments détruits ou endommagés, etc. et de recenser les familles bénéficiaires du projet et leur localisation. Une enveloppe de $10 millions est prévue pour la remise en état des infrastructures.

