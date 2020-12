Au Courrier des lecteurs du ’Monde’, par Claude Mutafian

Madame, Monsieur,

Il y a plusieurs importants oublis et erreurs dans l’article de M. Paul Tavignot sur ’Choucha’ (Le Monde, 30.12.20, p. 2). Plutôt qu’en faire la liste, je préfère insister sur deux points.

Chouchi a longtemps été, particulièrement au XIXe siècle, l’une des principales villes de Transcaucasie et l’un des phares de la culture arménienne. Une imprimerie y fut fondée en 1827 - la deuxième hors de la diaspora -, les écoles proliférèrent, ainsi que la presse périodique, née en 1874, qui produisit 18 titres jusqu’en 1920. Une intense activité théâtrale se développa dès 1865, et en 1898 on y jouait ’L’Avare’ en arménien.

L’auteur parle de ’massacres mutuels’ pour la guerre arméno-tatare de 1905, ce qui est vrai, mais il passe totalement sous silence l’évènement le plus important, le massacre à grande échelle des Arméniens par les Azéris en mars 1920, qui fit plus de 20000 victimes et détruisit entièrement le quartier arménien de Chouchi, comme le rappellera en 1936 le dirigeant géorgien Ordjonikidzé, peu suspect d’arménophilie (voir pièce jointe). La ville passa de plus de 25000 habitants fin XIXe siècle à moins de 7000 en 1923, et seuls 2 titres de presse en arménien y parurent durant l’époque soviétique.

Dans ces conditions, écrire que « un mouvement de balancier a rendu la ville aux Azerbaïdjanais » est un pur contresens historique.