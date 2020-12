Le président de l’Union des architectes azerbaïdjanais, Elbay Gasimzade, appelle à la destruction de 20 « nouvelles églises » au Karabakh et dans les régions avoisinantes récemment passées sous contrôle azerbaïdjanais.

Voici l’extrait de son interview sur le blog Qorod.blog.

Pendant les années d’occupation, les Arméniens ont construit de nombreuses églises au Karabakh. Que faire avec elles ?

Si je ne me trompe pas, il y en a une vingtaine construits là-bas, d’ailleurs, dans des villes comme Kelbajar, Lachin, où les Arméniens n’ont jamais vécu du tout ! Et nous devons le garder ?! Je crois que non ! Ces bâtiments sont l’un des éléments de la violence contre le peuple azerbaïdjanais. Ce sont quelques symboles du fait que nos terres ont été capturées et que des panneaux architecturaux y ont été érigés, ce qui servira à jamais de reproche à notre perte de la première guerre du Karabakh. Je ne suis pas du tout d’accord avec cela et je pense qu’elles devraient être détruites. Qu’aucune mosquée ne soit construite en cet endroit, et je ne veux pas de cela, car elle ne sera pas digne d’une mosquée. Certaines structures commémoratives peuvent être érigées à cet endroit afin que les générations suivantes d’Azerbaïdjanais qui y vivront n’oublient jamais le passé. Enfant, mon père a posé en moi un principe très important :« Soyez capable de pardonner les erreurs de vos ennemis, mais ne les oubliez jamais. » C’est comme ça que je vis ... Je suis prêt à pardonner après un certain temps ... Mais pas aujourd’hui, comme nous appellent certains « internationalistes » ...