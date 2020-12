Entretien téléphonique entre chefs de la diplomatie de Russie et d’Arménie aujourd’hui

Entretien téléphonique aujourd’hui 30 décembre entre Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne et son homologue russe Sergueï Lavrov a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. « Furent analysés un certain nombre de problèmes liés à la coopération arméno-russe ainsi que des questions internationales. Ara Ayvazyan et Sergueï Lavrov ont déclaré leur satisfaction de la coopération entre la Russie et l’Arménie à un haut niveau et d’une forte intensité. Ils ont affirmé que les deux parties avaient l’intention de poursuivre en 2021 cette coopération forte arméno-russe » a indiqué le communiqué de la diplomatie russe.

Krikor Amirzayan