Le livre de Corinne et Richard Zarzavatdjian « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » sur la chaîne Histoire TV ce samedi 2 janvier à 20h00

Samedi 2 janvier à 20h00 sur la chaîne de télévision Histoire TV (canal 205 sur Free), émission « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » présentation par Jean-Christophe Buisson de 3 livres dont celui de Corinne et Richard Zarzavatdjian « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » récemment paru chez Gründ. Jean-Christophe Buisson -qui s’est récemment rendu en Artsakh et réalisé un reportage pour le Figaro Magazine- recevra également Jean-Marc Berlière pour le livre collectif qu’il a dirigé, « Les grandes affaires criminelles. Du Moyen Âge à nos jours ». Chronique de Nicolas Chaudun consacrée au livre « Hôtel de Bourrienne. Aventures entrepreneuriales » de Thierry Sarmant Editions Tallandier et une évocation de l’artiste Aubrey Beardsley à l’occasion de l’exposition « Aubrey Beardsley (1872-1898) » au Musée d’Orsay.

Krikor Amirzayan