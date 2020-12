Où est passé le soldat Arménien Karen Sargsyan et la trentaine de camarades prisonniers de l’Azerbaïdjan ? Les familles attendent leur retour et gardent l’espoir

Le sort de dizaines de soldats Arméniens détenus en Azerbaïdjan lors de la guerre de l’Artsakh reste inconnu à ce jour. Sont-ils encore vivants ? Sont-ils morts ou tués, exécutés sommairement par les Azéris après leur captivité ? Les familles en Arménie continuent encore de croire et gardent l’espoir de revoir leurs soldats.



Nous avons été contactés par une famille arménienne de la région marseillaise. Un membre de la famille, soldat de l’Armée arménienne, Karen Sargsyan (19 ans) originaire d’Armavir (Arménie) n’a pas donné signe de vie depuis le 9 octobre. Après la défense du mont Aré, Karen Sargsyan était embarqué vers la défense de Djebrayil au sud du Haut-Karabagh (Artsakh). Et c’est depuis Djebrayil qu’il avait appelé pour la dernière fois le 9 octobre à ses parents. Depuis…aucune nouvelle.

Les parents de Karen Sargsyan ont la certitude d’avoir vu leurs fils parmi la trentaine de prisonniers Arméniens filmés par les Azéris. Mais depuis cette vidéo récupérée sur Telegram, aucune nouvelle de ces soldats Arméniens.

Les diverses démarches effectuées auprès de Bakou par la Croix Rouge internationale, le ministère arménien la Défense et le commandement des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh n’ont pas abouti. Karen Sargsyan et les autres soldats ne sont pas sur la liste des prisonniers de guerre en Azerbaïdjan. Où sont-ils alors ? Ont-ils été sommairement exécutés ou sont-ils toujours vivants en attendant un futur échange de prisonniers ? Les familles sont dans le désarroi.

Celle de Karen Sargsyan à Armavir a effectué de nombreuses démarches auprès des bureaux de la Croix Rouge internationale qui les a renvoyé au ministère arménien de la Défense. Des échantillons portant l’ADN du jeune soldats Arménien furent même donnés aux autorités militaires d’Arménie. Mais pour l’heure, aucune réponse ne fut apportée. Karen Sargsyan ne figurant pas non plus dans la liste du plus d’un millier de victimes de la guerre retrouvées sur les lieux des combats.

https://www.facebook.com/100004422245157/videos/pcb.1848609538629770/1848610108629713/

Où sont passés le soldat Karen Sargsayan et des dizaines de camarades filmés vivants par les Azéris. L’Azerbaïdjan doit répondre aux familles qui attendent dans la douleur l’information. Et si ces soldats Arméniens avaient été sommairement exécutés ? Crimes que devra également répondre l’Azerbaïdjan. Mais la famille de Karen Sargsyan, son père Apidjian, sa mère Tereza et sa sœur espèrent encore voir leur fils et leur frère vivant.

Aux organisations internationales des Droits de l’homme à prendre la relève de l’enquête et d’interroger l’Azerbaïdjan...

Krikor Amirzayan