ArmSport avait donné dans l’ordre le vote final du Meilleur footballeur d’Arménie 2020

Vendredi dernier Henrikh Mkhitayran avace 133 points fut élu Meilleur footballeur d’Arménie 2020 devant Tigran Barsaghyan et Vahan Bitchakhchyan. Un 10e titre pour Henrikh Mkhitaryan qui cumule les records et qui est à ce jour le plus grand footballeur arménien de tous les temps.

Parmi les votes des journalistes, nos confrères d’ArmSport ont vu juste puisqu’ils avaient voté dans l’ordre pour Henrikh Mkhitaryan à la première place, suivi de Tigran Barseghyan et Vahan Bitchkhchyan. Bravo à eux d’avoir vu juste pour ces élections du Meilleur footballeur d’Arménie en 2020.

Krikor Amirzayan