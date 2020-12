Le joueur de basketball turc Enes Canter, qui a quitté la Turquie pour critiquer la politique de Recep Tayyip Erdoghan, a publié sa lettre à Henrikh Mkhitaryan. 👇👇👇

Voici ce que le joueur de basketball NBA a écrit.

′′ L ’ un de mes meilleurs amis d’enfance a été arménien, j’ai beaucoup appris de lui et de sa famille. Au cours de ma carrière et à la NBA, ils ont travaillé comme entraîneur-chef adjoint arménien, ce qui a été très utile.

Je ressens la douleur de vous et de votre peuple et je prie pour vous tous. J ’ ai mal à regarder des innocents se blesser ou mourir.

Je me suis obstinément battu et continue de me battre contre l’administration turque folle. Le dictateur Erdogan ne peut pas nous vaincre si nous nous unissons et agissons ensemble. La façon dont Erdogan agit non seulement avec votre pays mais aussi avec le reste est malheureux, frustrant et triste.

Les gens comme vous et moi devraient être un leader et servir d’exemple.

Nous devons commencer à construire la paix et les ponts et inspirer la jeune génération pour qu’elle ne fasse pas face aux mêmes problèmes que nous.

Nous sommes tous frères et sœurs, une grande famille.

Ta douleur est ma douleur. Nous traversons ça ensemble " :